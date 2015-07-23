金属期市：伦铜震荡回升，先前下跌逼近六年低点

其它分析师表示，高盛的预测或许过度。“我认为风险来自于人气，而不是实体活动，”UBS Wealth Management驻香港分析师Dominic Schnider说。

“没有那么糟糕。中国地产方面，销售一直在改善，这将转化成需求增长的加快。不过技术面来看，短期内还不会太好。”

0709 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%，报5,370.50美元，之前一度触及5,311美元的7月8日以来最低；而7月8日时曾创下每吨5,240美元的2009年以来最低。

上海期交所期铜 收跌1.2%至39,180元人民币，盘中跌幅一度超过2%。

其它金属方面，上海期镍 下跌2.6%，逆转本周稍早的涨势。

LME期铝 报1,650美元左右，接近全球平均成本。(完)

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