金属期市：伦铜震荡回升，先前下跌逼近六年低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
其它分析师表示，高盛的预测或许过度。“我认为风险来自于人气，而不是实体活动，”UBS Wealth Management驻香港分析师Dominic Schnider说。
“没有那么糟糕。中国地产方面，销售一直在改善，这将转化成需求增长的加快。不过技术面来看，短期内还不会太好。”
0709 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%，报5,370.50美元，之前一度触及5,311美元的7月8日以来最低；而7月8日时曾创下每吨5,240美元的2009年以来最低。
上海期交所期铜 收跌1.2%至39,180元人民币，盘中跌幅一度超过2%。
其它金属方面，上海期镍 下跌2.6%，逆转本周稍早的涨势。
LME期铝 报1,650美元左右，接近全球平均成本。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”