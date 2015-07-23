欧洲个股：大众汽车与Metzler银行以37亿欧元出售融资企业LeasePlan

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福7月23日 - 大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)周四表示，该公司与德国Metzler银行已将融资公司LeasePlan以37亿欧元(40亿美元)的价格卖给一投资者财团。
欧洲最大汽车制造商大众汽车有自己的租赁企业VW Leasing GmbH，在集团削减成本与重新调整运营重点之际，更没有理由继续持有第三方租赁企业的50%股权。
大众汽车表示，这项交易应能在年底前完成，视所需的核准情况而定。
熟知内情的消息人士之前曾对路透表示，大众汽车欲以约30亿欧元出售LeasePlan。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。