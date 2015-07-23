台湾汇市：台币随亚币收贬创四个月低位，后市观察外资动向

* 国际美元升势再起，台币创四个月低位 * 股利汇出效应结束，后续看外资脸色 * 明日实质交易区间估在31.200-31.300 路透台北7月23日 - 台币兑美元 周四收贬，创四个月低位。汇银人士表示，国际美元走强令台币 随亚洲新兴货币下跌。今日虽有台积电 发放巨额现金股利，但出口商的美元抛汇卖压，抵销掉了外 资汇出力道，使得实质价位下跌有限。 交易员指出，随着台积电现金股利的发放完成，相关题材在汇市也反映完毕。后市仍要看外围市场以及股 市的变化，台币在央行维稳策略带动下，将是水波难兴，实质价位短线难以贬破31.300-31.350。 “(台币)还不稳吗?韩元都贬到1,165，我们连31.25都过不去。”一位外商银行交易员说。 另一外商银行交易主管则称，随着韩元贬至三年低位，海外NDF也押注美元走多，不过台币要不要大步跟 贬，关键在于外资对台股后市的想法，以及卖超后要不要汇往海外。 “外资会暂时停留在帐上，伺机再进场，央行应该也不会刻意赶他们。”该主管说。 他们认为，台股正面临因经济基本面不佳使得走势偏空、政府卯力护盘却效能不彰之际，相信央行也会善 待在股市具绝对影响力的外资，短暂的停泊不是问题。 台币兑美元今日收贬1角以31.452作收，前低为3月23日的31.503。 今日台币实质交易区间在31.212-31.254，上日交易区间在31.170-31.207。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.200-31.300。 台湾股市周四下挫1.43%，主要因苹果 财报不佳的利空，持续影响供应链相关个股。台湾证券交 易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超59.34亿台币，连续两个交易日卖超共计92.21亿台币。 周四公布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周内恶化，因对于美联储最早9月升息 的预期升温。台币 空头仓位上升至1月初以来新高，因6月台湾出口订单连续第三个月下跌，受中国等 市场需求疲弱影响。本月至目前为止，外资卖超台股。 韩元兑美元周四跌至三年低点，因韩国经济增速创2009年初以来最低，且美国房屋销售数据支撑了美国早 早加息的看法。韩元兑美元 一度下滑1.1%至1,166.2，为2012年6月14日以来最低。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自价平转溢价。一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.230/31.250，上日收在31.215。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/23(四)：英国6月零售销售；欧元区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领 失业金数据；美国6月领先指标；美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.452 31.352 31.210-31.460 31.436 10.47 6.21 元太外汇经纪公司 31.455 31.352 31.205-31.455 31.435 3.68 3.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 -0.095/-0.075 (完)