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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 15:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，获益于日圆疲弱

“涨势有限，TOCOM投资人仍为净空仓，他们准备利用任何上涨机会，”一东京交易员称。

美元兑日圆 报约123.80日圆，周三午后约为123.56。

上海期交所1月期胶 下跌145元人民币，收报每吨13,295元人民币。沪胶较7月9日低点上涨约11%，7月9日低点为指标合约至少自2005年以来最低位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月期胶 最新报每公斤146.1美分，下跌1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 王洋)

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