中国房地产：上半年用地供应同比降近四成，住宅地价走升--国土部

二季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价分别为3,574元人民币/平方米、6,655元/平方米、5,359元/平方米和752元/平方米。四类用地价格环比增长率分别为0.9%、0.9%、1.0%和0.8%，均较上一季度上升，同比增长率则有所回落。