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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 16:10 BJT

中国房地产：上半年用地供应同比降近四成，住宅地价走升--国土部

路透北京7月23日 - 中国国土资源部周四发布数据称，上半年全国国有建设用地供应同比下降21.4%，其中房地产用地同比降幅近四成，二季度末各类地价均有不同程度的增长。

国土部网站刊登新闻稿显示，上半年全国国有建设用地供应20.62万公顷，其中房地产用地4.70万公顷，同比下降38.2%，基础设施等其他用地10.79万公顷，同比下降6.8%。

二季度用地供应有所改善，国有建设用地供应总量环比增长17.4%，其中，基础设施等其他用地供应较快，环比增长41.4%。

二季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价分别为3,574元人民币/平方米、6,655元/平方米、5,359元/平方米和752元/平方米。四类用地价格环比增长率分别为0.9%、0.9%、1.0%和0.8%，均较上一季度上升，同比增长率则有所回落。

国家统计局此前数据显示，伴随房地产市场进入调整期，全国房地产开发企业土地购置面积上半年同比下降逾三成，降幅进一步扩大。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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