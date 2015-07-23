中国房地产：上半年用地供应同比降近四成，住宅地价走升--国土部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月23日 - 中国国土资源部周四发布数据称，上半年全国国有建设用地供应同比下降21.4%，其中房地产用地同比降幅近四成，二季度末各类地价均有不同程度的增长。
国土部网站刊登新闻稿显示，上半年全国国有建设用地供应20.62万公顷，其中房地产用地4.70万公顷，同比下降38.2%，基础设施等其他用地10.79万公顷，同比下降6.8%。
二季度用地供应有所改善，国有建设用地供应总量环比增长17.4%，其中，基础设施等其他用地供应较快，环比增长41.4%。
二季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价分别为3,574元人民币/平方米、6,655元/平方米、5,359元/平方米和752元/平方米。四类用地价格环比增长率分别为0.9%、0.9%、1.0%和0.8%，均较上一季度上升，同比增长率则有所回落。
国家统计局此前数据显示，伴随房地产市场进入调整期，全国房地产开发企业土地购置面积上半年同比下降逾三成，降幅进一步扩大。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”