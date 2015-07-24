《香港重要政经日程》--7月24日-7月31日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
7月24日（周五）
-- 友邦保险 公布中期业绩。
-- 国际家居零售 公布全年业绩。
-- 滴达国际 公布全年业绩
--09:30 君能太阳能 股东特别大会。
--12:30 友邦保险 业绩记者会。
--15:00 联合光伏 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月27日（周一）
-- 公布6月份进出口数据。
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
7月28日（周二）
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
-- 信义光能 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。
7月29日（周三）
-- ASM PACIFIC 公布中期业绩。
-- 天行国际 公布全年业绩。
7月30日（周四）
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 新城发展控股 公布中期业绩。
-- 山东新华制药 公布中期业绩。
7月31日（周五）
-- 公布6月份M-3货币供应数据。
-- 公布6月底人民币存款数字。
-- 公布6月底外汇基金总资产。
-- 公布6月份零售销售数据。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。