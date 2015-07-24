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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:40 BJT

《香港重要政经日程》--7月24日-7月31日

================== 今日重要政经消息=================

7月24日（周五）

-- 友邦保险 公布中期业绩。

-- 国际家居零售 公布全年业绩。

-- 滴达国际 公布全年业绩

--09:30 君能太阳能 股东特别大会。

--12:30 友邦保险 业绩记者会。

--15:00 联合光伏 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月27日（周一）

-- 公布6月份进出口数据。

-- 置富产业信托 公布中期业绩。

7月28日（周二）

-- 信义玻璃 公布中期业绩。

-- 信义光能 公布中期业绩。

-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。

7月29日（周三）

-- ASM PACIFIC 公布中期业绩。

-- 天行国际 公布全年业绩。

7月30日（周四）

-- 恒隆集团 公布中期业绩。

-- 恒隆地产 公布中期业绩。

-- 新城发展控股 公布中期业绩。

-- 山东新华制药 公布中期业绩。

7月31日（周五）

-- 公布6月份M-3货币供应数据。

-- 公布6月底人民币存款数字。

-- 公布6月底外汇基金总资产。

-- 公布6月份零售销售数据。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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