《路透晚报》--7月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，因企业获利乐观且旅游业兴旺

日本股市周四上涨，受国内企业获利乐观的情绪所提振。零售、铁路和接待服务业的公司表现强劲，因周三有报告称海外访日旅客量在今年上半年达到纪录高位。日经指数收涨0.4%至20,683.95点。东证股价指数上涨0.6%至1,664.88点。

--中国股市：沪综指收升2.4%连六涨，次新股走势活跃市场风险偏好提升

中国股市沪综指收升2.4%至逾三周新高，并连续第六日上涨。分析师指出，早盘银行、保险和券商等大金融板块走强刺激股指走高，随后次新股大面积涨停迅速提升风险偏好。沪综指收报4,123.92点，涨97.87点或2.43%。上证A股今日成交7,376.1亿元人民币，上日为6,744.6亿元。沪深300指数收报4,250.81点,涨2.25%。

--香港股市：收高，获益于内地市场连六涨

香港股市收高，追随内地涨势，沪综指连续第六日上涨。恒生指数收涨0.5%，报25,398.85。恒生国企指数涨0.9%，报11,834.47点。金融、地产和资讯科技类股均上涨，不过电信类股下滑，中国三大电信巨头领跌。中移动、中国电信和中国联通均告下滑，此前中国政府要求这三家公司在10月底前完成下调宽带费的工作。

--汇市：欧元/美元跳涨，央行降息幅度小于预期推高新西兰元

欧元/美元升破1.10美元，为一周来首见，新西兰元则大涨，因新西兰央行降息幅度小于部份人士所预期。新西兰元上涨1.67%至0.6687美元，脱离7月14日触及的六年低点0.6498。美元兑日圆报123.76，持于一周低点123.57上方。欧元/美元短暂升破1.10美元，因希腊向解决债务危机靠近一步，危机使希腊面临退出欧元区的威胁。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因希腊议会通过第二轮改革计划

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，此前希腊议会轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。意大利、西班牙和葡萄牙的10年期公债收益率均下跌3个基点，分别报1.91%、1.96%和2.60%。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.69%。

--国际油市：油价持稳，美国原油期货守于50美元下方

油价持稳，美国原油期货在每桶50美元下方，接近逾三个月低位，美国石油库存上升及美元走强，均打压油价。美国能源资料协会(EIA)公布，美国上周原油库存增加250万桶，市场此前预期为减少230万桶。0822GMT，美国9月原油涨0.39%，至每桶49.38美元。布兰特原油涨0.07%，至每桶56.17美元。

--全球金市：金价脱离五年低点，不过下档风险犹存

金价小幅脱离五年低点，因美元走软，不过温和的涨势暗示，看空的投资者仍未离场。0824GMT，现货金涨至1,104.24美元，周三一度跌至1,086.89美元，为2010年3月来最低。美联储今年稍早将升息的预期亦打压金价。美国8月期金上涨1.13%，至每盎1,103.80美元。

--金属期市：伦铜震荡回升，先前下跌逼近六年低点

伦敦期铜上扬，盘中震荡，空头回补买盘涌现，稍早高盛发布看空预测，带动铜价跌至两周以来低点，逼近六年低位。高盛大幅下调铜价预估，因预计中国铜需求增长放缓及未来三年铜供应增加。0828 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.4%，报5,382.00美元，之前一度触及5,311美元的7月8日以来最低；而7月8日时曾创下每吨5,240美元的2009年以来最低。上海期交所期铜收跌1.2%至39,180元人民币，盘中跌幅一度超过2%。