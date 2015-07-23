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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 16:07 BJT

日本债市：公债多数持稳，受央行买债操作支撑

路透东京7月23日 - 日本政府公债周四多数持稳，日本央行买盘带动30年期公债收益率(殖利率)跌至近三个月低点。

日本央行根据资产购买计划，今日在到期期限1-3年券种欲买进3,750亿日圆，期限3-5年券种欲买4,250亿日圆，10-25年券种欲买2,400亿日圆，25年以上欲买1,400亿日圆。

指标10年期公债收益率持平，五年债收益率升至0.100%。

但30年期公债收益率稍早跌至低见1.385%，为5月1日以来最低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.100% +0.5 0.095%

10年期公债 0.410% +0.0 0.410%

20年期公债 1.160% +0.0 1.160%

30年期公债 1.390% -0.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.45 -0.06 147.51

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 蔡美珍；审校 陈宗琦)

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