欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因希腊议会通过第二轮改革计划

意大利 、西班牙 和葡萄牙 的10年期公债收益率均下跌3个基点，分别报1.91%、1.96%和2.60%。

这三个国家负债沉重，被认为最容易受到希腊债务危机影响，不过欧洲央行的购债刺激计划遏制了危机的蔓延。

“市场...陶醉在希腊投票的正面结果中，”DZ Bank分析师Christian Lenk说。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.69%。交易员表示下周即将到来的大量债务还本付息将压低所有公债的收益率，因预计资金将重新投资到债市中。

希腊出现了回归正常的初步迹象，银行业周一恢复营业，政府并向欧洲央行和国际货币基金组织偿还欠款。欧洲央行还将提供给希腊银行业者紧急流动性援助上限上调9亿欧元。

周二，标准普尔将希腊主权债务评级上调了两个级距。

“尽管如此，如果政府无法成功实施新的救助计划，希腊退出欧元区的风险仍很高。”瑞士宝盛集团的股东收益策略师Eirini Tsekeridou说。(完)

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