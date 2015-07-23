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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘持平，客盘持汇兴趣日增但难令汇价大贬

* 人民币收盘持平，中间价略升
    * 结售汇数据对离岸影响大于在岸
    * 跨境购汇有所增加但难令人民币大贬

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京7月23日 - 人民币兑美元即期 周四收盘持平，中间价小幅下跌因国际美元<.DXY
>略微反弹。交易员表示，新公布的上半年银行结售汇数据总体逆差，带动离岸CNH盘中创逾一周低位，但境内
即期仍稳如磐石，虽然客盘购汇需求不少，但大行结汇力撑下短期料延续僵持走势。

    他们并称，因美元指数探底反弹，离岸CNH与在岸价差走阔至约50个点子，令跨境购汇有所增加，但进行
套利交易仍较难；随着藏汇于民日渐普及，客盘持有外汇兴趣日增，若美元指数继续延续偏强走势，购汇需求
或进一步被激发。

    “所有人都在买（美元），又只有一个liquidity provider（流动性供给者），那就只有一个价格了。”
一外资行交易员如此解释不动的汇价。
        
    交易员并称，汇价波动率甚微下银行自营盘几乎都不怎么操作。汇率拉出一条水平线的原因，一方面是市
场对人民币升值不太乐意，毕竟在美联储加息预期下美元仍有升值动能；另一方面汇价逼近关键关口又屡逢大
行结汇支撑，难以大贬，目前对贬值预期反映比较明显的可交割美元/人民币远期短端品种都未有异动。总体
看，人民币保持稳定的概率较高。
    
    “零零碎碎的购汇不少，但妈妈（央行）还是在给头寸的，下不去，即期这边还是非常稳定。”另一中资
行交易员表示。
    
    中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二
季度资金流出压力是减缓的。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，中国有信心和能力应对外部冲击。 
    
    全球汇市方面，欧元周四跳涨至1.10美元上方，为一周来首次，本周欧元基调更趋稳定，且市场对美元涨
势产生疑问，促使一些市场人士放弃对短线进一步获利的押注。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日             上日      升贬
 即期成交价格                      6.2095           6.2095    0.00%
 中间价                            6.1172           6.1168    -0.01%
 成交额                            213.23亿美元               
 日内美元兑人民币相对于中间价最大  1.51%(上限±2%)  日高      日低
 波幅                                                         
 日内波动幅度(pips)                9                6.2091    6.21
 今年以来升贬幅度                                             -0.09%
 2005年汇改以来升贬幅度                                       33.29%
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C  1,470                      
 FXS>                                                         
 
    离岸人民币市场
  
 工具                          今日      上日
 CNH即期                       6.2134    6.2111
 一年期NDF                     6.2505    6.2495
     
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 毕晓雯/曾祥进)

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