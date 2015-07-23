中国新债：华融资产下周二将招标发行至多350亿元金融债，三、五年期各半

路透上海7月23日 - 中国华融资产管理股份有限公司周四公告，将于下周二(28日)在银行间债市招标发行至多350亿元人民币的固息金融债，三年和五年期品种各半。所募资金将用于增加营运资金和优化资产负债结构等。

该期债牵头主承销商为华融证券，联席主承销商包括工行 等四大行、交行 和中信证券 。

中诚信国际信用评级公司对发行人和债券的信用评级均为AAA，债券发行期限为7月29日至7月30日，7月30日缴款截止。

华融资产是中国政府为应对亚洲金融危机、化解金融风险、促进国有银行和国有企业改革发展而组建的四家金融资产管理公司之一。业务涵盖银行、金融租赁、证券、信托等多个领域。

本月稍早，华融资产提交在香港进行首次公开发售(IPO)申请，筹资规模预计高至30亿美元。 (完)

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