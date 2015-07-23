欧洲个股：安本公布第三季资金净流出150亿美元，投资者削减亚股曝险

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月23日 - 安本资产管理 周四表示，截至6月30日止的季度，该公司净流出99亿英镑(154.6亿美元)资金，因机构投资者削减亚洲与新兴市场股票的曝险。
该基金以新兴市场为投资焦点，经理表示在财年第三季，旗下管理的资产减少7%至3,073亿英镑，受市场现况与汇市走势打击。
但安本也表示，新的合约与委托也有40亿英镑，只是资金没有在季度末期到位。
“股市与汇市走势，加上由某些固定收益与解决方案客户流出的利润较低，占资产管理规模下滑相当大的比例，”执行长Martin Gilbert在一份声明中表示。
“宏观经济因素以及对亚洲与新兴市场的投资者人气，持续令股市的流动承压。”
但Gilbert表示，“忠心的投资者终将获得回报。”(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。