欧洲个股：安本公布第三季资金净流出150亿美元，投资者削减亚股曝险

路透伦敦7月23日 - 安本资产管理 周四表示，截至6月30日止的季度，该公司净流出99亿英镑(154.6亿美元)资金，因机构投资者削减亚洲与新兴市场股票的曝险。

该基金以新兴市场为投资焦点，经理表示在财年第三季，旗下管理的资产减少7%至3,073亿英镑，受市场现况与汇市走势打击。

但安本也表示，新的合约与委托也有40亿英镑，只是资金没有在季度末期到位。

“股市与汇市走势，加上由某些固定收益与解决方案客户流出的利润较低，占资产管理规模下滑相当大的比例，”执行长Martin Gilbert在一份声明中表示。

“宏观经济因素以及对亚洲与新兴市场的投资者人气，持续令股市的流动承压。”

但Gilbert表示，“忠心的投资者终将获得回报。”(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)