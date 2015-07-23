中国金融：上半年小贷公司新增贷款162亿元，江苏仍最活跃--央行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月23日 - 中国央行周四发布统计报告称，截至今年6月末，全国共有小额贷款公司8,951家，其中二季度增加29家；小贷公司贷款余额为9,594亿元人民币，上半年新增人民币贷款162亿元。
数据显示，江苏省依然为小额贷款最活跃的地区，小额贷款公司达636家，贷款余额为1,119.76亿元，在家数与总额上均排名全国第一。
从贷款余额上来看，重庆、浙江分别以873.55亿元、869.41亿元排名第二、三位。
四个直辖市来看，重庆在小贷公司数量和贷款总量上均远超出北京、上海、天津三个城市。其中上海贷款余额为206.68亿元，几乎为北京的两倍。（完）
详细数据请浏览央行网站：here (发稿 王蕾；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”