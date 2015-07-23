中国金融：上半年小贷公司新增贷款162亿元，江苏仍最活跃--央行

数据显示，江苏省依然为小额贷款最活跃的地区，小额贷款公司达636家，贷款余额为1,119.76亿元，在家数与总额上均排名全国第一。

四个直辖市来看，重庆在小贷公司数量和贷款总量上均远超出北京、上海、天津三个城市。其中上海贷款余额为206.68亿元，几乎为北京的两倍。（完）