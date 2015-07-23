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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 17:10 BJT

中国金融：上半年小贷公司新增贷款162亿元，江苏仍最活跃--央行

路透北京7月23日 - 中国央行周四发布统计报告称，截至今年6月末，全国共有小额贷款公司8,951家，其中二季度增加29家；小贷公司贷款余额为9,594亿元人民币，上半年新增人民币贷款162亿元。

数据显示，江苏省依然为小额贷款最活跃的地区，小额贷款公司达636家，贷款余额为1,119.76亿元，在家数与总额上均排名全国第一。

从贷款余额上来看，重庆、浙江分别以873.55亿元、869.41亿元排名第二、三位。

四个直辖市来看，重庆在小贷公司数量和贷款总量上均远超出北京、上海、天津三个城市。其中上海贷款余额为206.68亿元，几乎为北京的两倍。（完）

详细数据请浏览央行网站：here (发稿 王蕾；审校 张喜良)

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