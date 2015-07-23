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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 16:35 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0988 1.0933 0.50 -9.17 1.2097

美元/日圆 123.78 123.94 -0.13 3.62 119.68

欧元/日圆 136.00 135.44 0.41 -6.35 144.77

美元/瑞郎 0.9539 0.9594 -0.57 -4.04 0.9941

英镑/美元 1.5655 1.5613 0.27 0.53 1.5573

美元/加元 1.2987 1.3030 -0.33 11.78 1.1618

澳元/美元 0.7404 0.7373 0.42 -9.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6679 0.6565 1.74 -14.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0483 1.0488 -0.05 -12.83 1.2026

欧元/英镑 0.7016 0.6992 0.34 -9.53 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4114 9.4001 0.12 0.03 9.4688

美元/挪威克朗 8.1531 8.1565 -0.04 9.12 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 张明钧)

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