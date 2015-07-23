路透基点：台湾美光记忆体签署69亿台币三年期贷款--TRLPC

路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，总部位 于美国的美光(Micron Technology) 旗下的台湾美光记忆体股份有 限公司，已签署69亿台币(2.21亿美元)的三年期贷款。 台湾土地银行为牵头行兼簿记行和额度代理行。其他一些银行任牵头 行兼簿记行，另有一家银行在一般银团阶段以参贷行身份加入。 本次贷款可以美元或台币提取，共分为两部分：A部分24亿台币用于 再融资，B部分45亿台币用于资本支出。 美元部分利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码216.7 个基点，台币部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码 191.7个基点。承诺费为5个基点。 该贷款有六个月宽限期，此后共分11笔按季等额偿还。 抵押品为房地产和设备。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)