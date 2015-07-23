香港个股：海通国际预计上半年综合纯利升逾4.5倍，因业务大幅增长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月23日 - 香港主要中资券商--海通国际证券集团有限公司 周四称，预计今年上半年综合纯利按年上升超过450%，因业务大幅增长。
海通国际在联交所一份声明中称，盈利大幅增长主要受惠于企业融资、经纪及孖展融资、股票衍生产品、固定收益、资产管理及投资等业务的全面大幅增长。
去年上半年的综合纯利3.52亿港元，该公司将于下月公布今年上半年业绩。
海通国际为中国大型券商海通证券 的香港子公司。该股今天收升5.47%，报5.01港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”