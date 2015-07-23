香港个股：海通国际预计上半年综合纯利升逾4.5倍，因业务大幅增长

路透香港7月23日 - 香港主要中资券商--海通国际证券集团有限公司 周四称，预计今年上半年综合纯利按年上升超过450%，因业务大幅增长。

海通国际在联交所一份声明中称，盈利大幅增长主要受惠于企业融资、经纪及孖展融资、股票衍生产品、固定收益、资产管理及投资等业务的全面大幅增长。

去年上半年的综合纯利3.52亿港元，该公司将于下月公布今年上半年业绩。

海通国际为中国大型券商海通证券 的香港子公司。该股今天收升5.47%，报5.01港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)