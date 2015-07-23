版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 17:16 BJT

日本个股：前东芝监察委员长将辞去政府会计部会委员职务--消息人士

路透东京7月23日 - 一名熟知内情的消息人士周四表示，前东芝 监察委员会委员长计划辞去目前在政府金融厅会计部会委员的职务，东芝财务丑闻再掀波澜。

久保诚本周辞去东芝监察委员会委员长一职，因调查显示监察委员会失职，且高层涉入这起“制度”会计违规，东芝社长与其他高级官员也因这桩丑闻引咎下台。

消息人士对路透表示，久保诚目前也已经向金融厅提交辞呈，辞去会计部会委员的职务。会计部会一直敦促日本企业采行国际会计标准。

前一天，准备于今年公开发行的日本邮政表示，已经撤除东芝前执行副总村冈富美雄遴选日本邮政董事会成员的提名。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐