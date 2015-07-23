日本个股：前东芝监察委员长将辞去政府会计部会委员职务--消息人士

路透东京7月23日 - 一名熟知内情的消息人士周四表示，前东芝 监察委员会委员长计划辞去目前在政府金融厅会计部会委员的职务，东芝财务丑闻再掀波澜。

久保诚本周辞去东芝监察委员会委员长一职，因调查显示监察委员会失职，且高层涉入这起“制度”会计违规，东芝社长与其他高级官员也因这桩丑闻引咎下台。