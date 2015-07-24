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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:02 BJT

台湾货币市场：7月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月24日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期578亿台币。      
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。              
    --财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期。 
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)3,617.3亿台币：
        07/27                 504.00亿台币
        07/28               5,511.00亿台币
        07/29               1,466.80亿台币
        07/30               2,013.50亿台币
        07/31                 802.50亿台币
        08/03                3,319.5亿台币
   
       
    --公债付息共14.70552亿台币。
      7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。
      7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。    


    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                    
     注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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