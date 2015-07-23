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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 17:25 BJT

《全球汇市》欧元跳涨，新西兰元则在本国央行降息后上扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0986 1.0933 0.48 -9.18 1.2097

美元/日圆 123.82 123.94 -0.10 3.65 119.68

欧元/日圆 136.04 135.44 0.44 -6.32 144.77

美元/瑞郎 0.9543 0.9594 -0.53 -4.01 0.9941

英镑/美元 1.5591 1.5613 -0.14 0.12 1.5573

美元/加元 1.2976 1.3030 -0.41 11.69 1.1618

澳元/美元 0.7404 0.7373 0.42 -9.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6682 0.6565 1.78 -14.30 0.7797

欧元/瑞郎 1.0484 1.0488 -0.04 -12.81 1.2026

欧元/英镑 0.7044 0.6992 0.74 -9.18 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4093 9.4001 0.10 0.01 9.4688

美元/挪威克朗 8.1509 8.1565 -0.07 9.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/于春红/张明钧/陈宗琦；审校 王洋/艾茂林/蔡美珍)

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