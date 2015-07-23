欧洲个股：瑞士信贷亚太执行长计划扩张业务，因地区获利增长一倍

路透香港7月23日 - 瑞士信贷 亚太区执行长Helman Sitohang周四表示，该行考虑增雇人员或是买下一家较小的同行，从而扩张其私人银行业务。该行亚洲区的税前获利在今年上半年增加了一倍。

亚洲是全球增长最快的私人银行业务市场，主要是受到中国经济发展的推动。根据波士顿咨询公司(BCG)的数据，中国去年新增了100万户资产达百万的家庭，使得此类高净值家庭的数量达到400万户，次于美国的700万个而排在全球第二。

但银行业人士也指出，在雇佣专业人员方面，亚洲是全球竞争最激烈的地区，高需求也令薪资水涨船高。

“我们对于通过并购实现业务扩展持开放态度。”Helman Sitohang说道，他拒绝详述情况。(完)