中港个股：中央汇金增持光大银行H股，涉资约2,146万元人民币

路透香港7月23日 - 据香港联交所权益披露显示，中央汇金本周二（21日）在场内增持光大银行 H股，涉资约2,146万元人民币。

资料显示，中央汇金当天在场内买入606.1万股光大银行H股，每股平均价为3.54元人民币。光大银行H股是以港元交易，但权益披露所示的股份交易价则为人民币。光大银行H股当天收报4.32港元。

经过此次增持后，中央汇金持有光大银行H股好仓比例，由18.98%升至19.07%。

中央汇金公司本月初表示，坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求控股机构不减持所持有的控股上市公司股票，支持控股机构择机增持。中央汇金近期并已在二级市场买入了ETF，并将继续买入操作。