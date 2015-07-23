日圆汇率：美元在120-125日圆对日本工业而言没问题--野村控股社长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透日本轻井泽7月23日 - 野村控股 社长古贺信行周四表示，日圆处在当前低位附近对于日本工业而言没问题。
虽然难以对日本企业作为一个整体概括，但“日圆(兑美元)在120-125日圆附近的区间内波动不会有什么大问题，”古贺信行在东京西北部轻井泽一处高管休养地向路透表示。
东京盘下午尾盘，美元在123.80日圆左右，接近6月初触及的13年高点125.85日圆。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”