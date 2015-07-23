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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 17:36 BJT

日圆汇率：美元在120-125日圆对日本工业而言没问题--野村控股社长

路透日本轻井泽7月23日 - 野村控股 社长古贺信行周四表示，日圆处在当前低位附近对于日本工业而言没问题。

虽然难以对日本企业作为一个整体概括，但“日圆(兑美元)在120-125日圆附近的区间内波动不会有什么大问题，”古贺信行在东京西北部轻井泽一处高管休养地向路透表示。

东京盘下午尾盘，美元在123.80日圆左右，接近6月初触及的13年高点125.85日圆。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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