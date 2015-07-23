中国金属：国储局料将借全球镍价走低之机进行收储--消息

但另一位业内知情人士称，国储局已同意向国有银行购买近2万吨进口的精炼镍库存。这些银行通过融资协议获得了精炼镍。

目前还不清楚这些精炼镍是否来自中国保税仓库的库存--即不需缴纳17%增值税的进口精炼镍，也不清楚国储局购买是否是为了填补其2014年收储计划中的缺口。

国储局去年原本打算收购10-15万吨精炼镍，但实际上只购买了约12万吨进口精炼镍。

贸易公司说，上周保税仓库的库存在5.5-6万吨左右，大多位于上海。路透的计算显示，这相当于中国2014年精炼镍及镍合金隐性消费量369,531吨的15%左右。

由于中国经济放缓打击了镍需求，国内现货价格NI-1-CCNMM也徘徊于六年低点附近。