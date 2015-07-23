中国金属：国储局料将借全球镍价走低之机进行收储--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但另一位业内知情人士称，国储局已同意向国有银行购买近2万吨进口的精炼镍库存。这些银行通过融资协议获得了精炼镍。
目前还不清楚这些精炼镍是否来自中国保税仓库的库存--即不需缴纳17%增值税的进口精炼镍，也不清楚国储局购买是否是为了填补其2014年收储计划中的缺口。
国储局去年原本打算收购10-15万吨精炼镍，但实际上只购买了约12万吨进口精炼镍。
贸易公司说，上周保税仓库的库存在5.5-6万吨左右，大多位于上海。路透的计算显示，这相当于中国2014年精炼镍及镍合金隐性消费量369,531吨的15%左右。
由于中国经济放缓打击了镍需求，国内现货价格NI-1-CCNMM也徘徊于六年低点附近。
“我们认为价格已低于生产商的成本，因此国家收储是有可能的，”一位国有咨询公司的资深分析师说。(完) (编译 高琦/汪红英；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”