中港个股：招商银行获招商局集团斥资8.6亿元人民币增持A股

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月23日 - 据香港联交所资料显示，中国大型央企--招商局集团本周一（20日）斥资约8.59亿元人民币增持招商银行 A股。
联交所权益披露资料显示，招商局集团周一按每股平均价18.366元，在场内买入约4,675万股招商银行A股。
中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
招商银行7月11日曾公告称，实际控制人招商局集团于7月6-10日期间通过上海证券交易所交易系统买入该公司1.863亿股A股，但未有披露作价。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”