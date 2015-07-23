中港个股：招商银行获招商局集团斥资8.6亿元人民币增持A股

中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。

招商银行7月11日曾公告称，实际控制人招商局集团于7月6-10日期间通过上海证券交易所交易系统买入该公司1.863亿股A股，但未有披露作价。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)