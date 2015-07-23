台湾股市：金管会公布大户调查结果，将审慎评估增加陆股ETF档数

路透台北7月23日 - 台湾金管会周四公布股市大户减少台股投资的调查结果，其中租税负担过重是主要原因，并提供全面开放现股当冲、推动交易所跨境合作、增加陆股ETF档数及暂缓延长交易时间等建议，金管会将持续评估或适时推动。

金管会主委曾铭宗今天在一场记者会中并表示，此次问券调查显示前三大影响投资人减少台股投资的主因依序为租税负担过重、在股市中获利困难、资金安排转投资海外市场等。

“这不是救急也不是救市措施。”他说。

至于原因涉及税务问题，他则称，下午已将调查结果转交财政部、卫福部等相关单位，将尽快跟相关单位讨论，税制检讨不能针对证所税等单一税制，应该作整体全面性的检讨。

金管会公布租税负担过重影响程度的前三大税费项目包括证交税、股利所得课征健保补充保费及股利可扣抵税额减半等。

他会中多次强调说，“跟财政部长张盛和今天聊很多，沟通非常愉快、非常顺畅。”

他建议建立可长可久的租税制度，并兼顾租税公平，要对股市相关税制做全面性检讨。

台湾股市周四下挫1.43%，主要因苹果 财报不佳的利空，持续影响苹果供应链相关个股，预料台股短线会先在8,750点附近测试低位。 (完)