中国政策：北京下半年出台居住证制度，制定六区常住人口调控政策--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月23日 - 据新华社周四报导，下半年，北京将研究制定城六区人口调控的政策和制度；同时，出台居住证制度，稳妥推进积分落户政策。
报导引述北京市发改委主任卢彦在北京市十四届人大常委会第二十次会议上称，为疏解非首都功能，推动京津冀协同发展，北京将研究制订方案，推动市属行政事业单位整体或部分转移。
“到2020年全市常住人口力争控制在2,300万人以内，其中城六区常住人口在2014年基础上每年降低2-3个百分点，争取到2020年下降15个百分点左右。”报导援引京津冀协同发展规划纲称。
卢彦表示，上半年北京人口调控工作与纲要要求相比还有差距，功能疏解对人口疏解的带动作用还有待提升，在拆违打非、群租房、地下空间和城乡结合部治理等方面还需坚持不懈推进。
今年上半年，北京全市常住人口达到2,168.9万人，增长1.6%，同比回落0.5个百分点；新增常住人口17.3万人，同比减少5.5万人。（完） (发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”