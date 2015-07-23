国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连四日走濶，新加坡渣油库存创新高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月23日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周四连续第四个交易日走阔，因陆上库存触及纪录高位，供应过剩情况恶化。
路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大0.47美元至每吨贴水3.88美元。
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，重质馏分油的供应仍在增加当中，陆上燃料油库存冲高至史无前例的高位。
数据显示，燃料油库存在7月22日止当周较上周增加12%至2,802万桶，较前次在6月初创下的纪录高出1.5%。
尽管渣油进口减下近40%，库存仍处于纪录高位。
新加坡出口减少逾半至53万吨，对中国的出口减少逾三倍，对香港、日本及韩国则是零出口。
现货交易方面，维多公司向道达尔买进20,000吨380-cst燃料油，船期8月18-22日，每吨较新加坡现货报价贴水3.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 ] (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”