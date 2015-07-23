国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连四日走濶，新加坡渣油库存创新高

路透新加坡7月23日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周四连续第四个交易日走阔，因陆上库存触及纪录高位，供应过剩情况恶化。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大0.47美元至每吨贴水3.88美元。

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，重质馏分油的供应仍在增加当中，陆上燃料油库存冲高至史无前例的高位。

数据显示，燃料油库存在7月22日止当周较上周增加12%至2,802万桶，较前次在6月初创下的纪录高出1.5%。

尽管渣油进口减下近40%，库存仍处于纪录高位。

新加坡出口减少逾半至53万吨，对中国的出口减少逾三倍，对香港、日本及韩国则是零出口。

现货交易方面，维多公司向道达尔买进20,000吨380-cst燃料油，船期8月18-22日，每吨较新加坡现货报价贴水3.50美元。(完)

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