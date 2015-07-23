国际油市：柴油裂解价差下滑，受高库存打压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月23日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，产业消息人士称，这是因为新加坡陆上油槽库存偏高之故。
汤森路透数据显示，8月柴油裂解价差下跌0.11美元，至每桶较迪拜原油升水9.12美元，逼近逾五年低点。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，7月22日止当周，包含柴油及航煤的中质馏分油陆上库存增加近6%至近四年高点1,317.2万桶。
交易商表示，由于亚洲柴油裂解价差处于逾五年低点，受季节性需求疲软及供应不断增加影响，交易商们正将油品存放在陆上油槽。
交易商称，虽然对欧洲出口柴油有利可图，但运费偏高妨碍这类交易，导致船货都卡在新加坡。
新加坡现货市场今有三笔柴油交易，一笔航煤交易。
壳牌出售23.5万桶含硫10ppm柴油给维多公司，8月11-15日装运，每桶较新加坡8月6-14日报价升水2.60美元。
BP自卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月17-21日装运，每桶较新加坡8月17-21日报价贴水0.80美元。
维多公司自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，8月10-14日装运，每桶较新加坡8月11-17日报价贴水0.85美元。
维多公司自BP买进10万桶航煤，8月7-11日装运，每桶较新加坡8月6-14日报价贴水1.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”