中国经济：发改委发布六大新兴产业重大工程包，包括信息消费和海洋工程设备

路透北京7月23日 - 中国国家发改委称将组织实施新兴产业重大工程包，2015-2017年重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。

发改委网站周四刊登通知全文并称，项目申报时暂不需提交环保、土地等落实证明材料；但在向发改委报送申请下达资金的请示时，若仍有条件未落实，则不予安排国家资金。

“按照‘成熟一批、启动一批、储备一批、谋划一批’的要求，超前部署新兴产业工程项目，建立项目库，”通知称。

发改委称，2015年重点推进城市公共安全视频信息共享服务、养老和社区信息服务试点应用，2016年重点推进跨省医保即时结算等的试点应用，2017年开展优质教育资源和就业服务信息共享试点应用等。

发改委此前表示，截止5月底，七类重大工程包已开工221个项目、33个专项；累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。 （完）

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