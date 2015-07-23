美股业绩：雷神第二季营收及获利高于预期，因订单强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月23日 - 美国国防设备企业雷神(Raytheon)公布第二季获利及营收高于预期，受助于订单强劲，且税务和解带来有利的影响。
生产爱国者飞弹系统的雷神公布，继续营业部门第二季净利为5.04亿美元，每股盈余(EPS)为1.65美元，高于上年同期的4.99亿及1.59美元。营收成长3%至58亿美元。
汤森路透I/B/E/S调查分析师结果显示，预估雷神第二季获利为4.88亿美元，EPS为1.62美元，营收为54.8亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。