美股业绩：雷神第二季营收及获利高于预期，因订单强劲

路透7月23日 - 美国国防设备企业雷神(Raytheon)公布第二季获利及营收高于预期，受助于订单强劲，且税务和解带来有利的影响。

生产爱国者飞弹系统的雷神公布，继续营业部门第二季净利为5.04亿美元，每股盈余(EPS)为1.65美元，高于上年同期的4.99亿及1.59美元。营收成长3%至58亿美元。