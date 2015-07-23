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货币新闻 | 2015年 7月 23日 星期四 19:43 BJT

美股业绩：雷神第二季营收及获利高于预期，因订单强劲

路透7月23日 - 美国国防设备企业雷神(Raytheon)公布第二季获利及营收高于预期，受助于订单强劲，且税务和解带来有利的影响。

生产爱国者飞弹系统的雷神公布，继续营业部门第二季净利为5.04亿美元，每股盈余(EPS)为1.65美元，高于上年同期的4.99亿及1.59美元。营收成长3%至58亿美元。

汤森路透I/B/E/S调查分析师结果显示，预估雷神第二季获利为4.88亿美元，EPS为1.62美元，营收为54.8亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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