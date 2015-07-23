马来西亚期市：棕榈油价格连二日下跌，尾随海外市场跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达7月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四在淡静交投中下跌，为连续第二日下跌，尾随海外市场跌势，并受累于俄罗斯考虑限制棕榈油的使用量，以及对近期出口数据的担忧。
马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 下跌0.73%，至每吨2,188马币。
一吉隆坡国外商品券商交易商表示，马来西亚棕榈油期货尾随中国大连商品交易所RBD棕榈油期货及美国谷物价格的跌势。
“美国目前正进入种植季，因此是否有天灾至关重要，这将会对谷物期货带来支撑，并间接支持马来西亚棕榈油期货，”该位交易员表示。
成交量为26,825口，低于通常的35,000口。
CIMB Investment Bank种植研究地区主管Ivy Ng表示，有消息称俄罗斯正考虑对食品生产中的棕榈油使用量设限，这亦打压价格。 技术图表显示，棕榈油价格可能再度测试阻力位2,227马币，若升破该阻力位则上看2,249马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”