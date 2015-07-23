马来西亚期市：棕榈油价格连二日下跌，尾随海外市场跌势

路透雅加达7月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四在淡静交投中下跌，为连续第二日下跌，尾随海外市场跌势，并受累于俄罗斯考虑限制棕榈油的使用量，以及对近期出口数据的担忧。

马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 下跌0.73%，至每吨2,188马币。

一吉隆坡国外商品券商交易商表示，马来西亚棕榈油期货尾随中国大连商品交易所RBD棕榈油期货及美国谷物价格的跌势。

“美国目前正进入种植季，因此是否有天灾至关重要，这将会对谷物期货带来支撑，并间接支持马来西亚棕榈油期货，”该位交易员表示。

成交量为26,825口，低于通常的35,000口。

CIMB Investment Bank种植研究地区主管Ivy Ng表示，有消息称俄罗斯正考虑对食品生产中的棕榈油使用量设限，这亦打压价格。 技术图表显示，棕榈油价格可能再度测试阻力位2,227马币，若升破该阻力位则上看2,249马币。(完)

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