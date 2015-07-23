版本:
中国
货币新闻 | 2015年 7月 23日 星期四 20:06 BJT

美股业绩：必治妥施贵宝业绩优于预期，调高全年财测

路透7月23日 - 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 公布季度财报优于预期，因法国两笔C型肝炎(丙型肝炎)治疗补偿延后付款，以及公司其他主力药品需求不俗。

这家美国制药商周四表示，第二季亏损1.30亿美元，每股亏损0.08美元；由于第二季财报强劲，该公司已经调高全年获利预估。

排除特殊项目后，公司每股盈余(EPS)为0.53美元，这远高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.36美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐