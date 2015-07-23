美股业绩：必治妥施贵宝业绩优于预期，调高全年财测

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月23日 - 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 公布季度财报优于预期，因法国两笔C型肝炎(丙型肝炎)治疗补偿延后付款，以及公司其他主力药品需求不俗。
这家美国制药商周四表示，第二季亏损1.30亿美元，每股亏损0.08美元；由于第二季财报强劲，该公司已经调高全年获利预估。
排除特殊项目后，公司每股盈余(EPS)为0.53美元，这远高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.36美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。