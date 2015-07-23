国际油市：石脑油裂解价差仍承压，因库存持续偏高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月23日 - 交易商表示，亚洲石脑油裂解价差每吨上涨不到1%至73.58美元，但已不及上年同期每吨169.95美元的一半，这反映出市况疲弱。
他们并称，库存持续偏高正令价格和价差承压。
交易商指出，面对石脑油价格下跌及大型船只的高运费，一些交易商已采取罕见的措施，将船货分装在两个较小的油轮以节省成本。
“不只是石脑油，多数油品的裂解价差同样下滑。以这样的价差，亚洲炼厂可能很快就会减产。或许是在9月或10月，”一新加坡交易商表示。
亚洲汽油裂解价差报每桶14.41美元，从6月17日创下的数年高位19.40美元回落。
新加坡现货交易方面，有两笔汽油交易，零笔石脑油交易。
维多公司向中国石油出售92号汽油船货，船期为8月7-11日，每桶价格为70.58美元。该公司并向兴隆买进92号汽油船货，船期亦相同，每桶升水0.80美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”