国际油市：石脑油裂解价差仍承压，因库存持续偏高

路透7月23日 - 交易商表示，亚洲石脑油裂解价差每吨上涨不到1%至73.58美元，但已不及上年同期每吨169.95美元的一半，这反映出市况疲弱。

他们并称，库存持续偏高正令价格和价差承压。

交易商指出，面对石脑油价格下跌及大型船只的高运费，一些交易商已采取罕见的措施，将船货分装在两个较小的油轮以节省成本。

“不只是石脑油，多数油品的裂解价差同样下滑。以这样的价差，亚洲炼厂可能很快就会减产。或许是在9月或10月，”一新加坡交易商表示。

亚洲汽油裂解价差报每桶14.41美元，从6月17日创下的数年高位19.40美元回落。

新加坡现货交易方面，有两笔汽油交易，零笔石脑油交易。

维多公司向中国石油出售92号汽油船货，船期为8月7-11日，每桶价格为70.58美元。该公司并向兴隆买进92号汽油船货，船期亦相同，每桶升水0.80美元。(完)

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