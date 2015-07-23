美股业绩：通用汽车第二季获利倍增，受美国卡车需求提振

路透底特律7月23日 - 通用汽车 周四表示，第二季经调整净利增加一倍有余，因北美卡车销售利润率强劲，且中国业务持续畅旺，这带动其盘前股价大涨。

排除一次性费用后，通用汽车最近一季获利29亿美元，每股获利为1.29美元，上年同期分别为14亿美元及0.58美元，同时也远高于分析师预估的1.08美元。尽管全球交货数量下滑，且全球营收减少3.5%，获利仍旧成长。

净利成长至11亿美元，每股盈余(EPS)为0.67美元，上年同期分别为2亿及0.11美元，当时受到召回成本庞大支出的打击。

通用汽车股价盘前上涨近6%。

几乎全数营业利润皆来自通用汽车北美事业，北美获利倍增至28亿美元，利润率达10.5%，公司称这是自公司2009年走出破产以来最高利润率。