美股业绩：通用汽车第二季获利倍增，受美国卡车需求提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透底特律7月23日 - 通用汽车 周四表示，第二季经调整净利增加一倍有余，因北美卡车销售利润率强劲，且中国业务持续畅旺，这带动其盘前股价大涨。
排除一次性费用后，通用汽车最近一季获利29亿美元，每股获利为1.29美元，上年同期分别为14亿美元及0.58美元，同时也远高于分析师预估的1.08美元。尽管全球交货数量下滑，且全球营收减少3.5%，获利仍旧成长。
净利成长至11亿美元，每股盈余(EPS)为0.67美元，上年同期分别为2亿及0.11美元，当时受到召回成本庞大支出的打击。
通用汽车股价盘前上涨近6%。
几乎全数营业利润皆来自通用汽车北美事业，北美获利倍增至28亿美元，利润率达10.5%，公司称这是自公司2009年走出破产以来最高利润率。
通用汽车表示，中国合资企业利润率从上年同期的10%上升至10.2%，尽管这个全球最大汽车市场需求迟滞。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”