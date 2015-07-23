美股业绩：卡特彼勒季度获利下滑，主要市场销售疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月23日 - 卡特彼勒(Caterpillar)周四公布季度净利下滑，全球经济表现不振之际，主要市场销售下滑。
该公司称，矿业不振、巴西和中国建设降温、加上石油相关订单下滑，都导致销售走软。
这家全球第二大建筑及矿业设备制造商公布第二季净利为7.10亿美元，每股获利1.16美元，上年同期为9.99亿美元及1.57美元。
排除重整成本的每股盈余(EPS)为1.27美元，上年同期为1.69美元，分析师预期则为1.27美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”