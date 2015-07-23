美股业绩：卡特彼勒季度获利下滑，主要市场销售疲软

这家全球第二大建筑及矿业设备制造商公布第二季净利为7.10亿美元，每股获利1.16美元，上年同期为9.99亿美元及1.57美元。

排除重整成本的每股盈余(EPS)为1.27美元，上年同期为1.69美元，分析师预期则为1.27美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)