美股业绩：麦当劳第二季获利下滑13%，因全球同店销售下滑

路透7月23日 - 连锁速食店业者麦当劳 第二季获利下滑13%，受全球同店销售下滑打击，因上门顾客减少。

麦当劳表示，6月30日止开业13个月以上的全球连锁店销售下滑0.7%，因所有主要市场的来客数下滑。

根据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预期麦当劳同店销售下滑0.4%。

该公司净利下滑至12.0亿美元，每股盈余(EPS)为1.26美元，上年同期分别为13.9亿及1.40美元。