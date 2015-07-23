美股业绩：麦当劳第二季获利下滑13%，因全球同店销售下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月23日 - 连锁速食店业者麦当劳 第二季获利下滑13%，受全球同店销售下滑打击，因上门顾客减少。
麦当劳表示，6月30日止开业13个月以上的全球连锁店销售下滑0.7%，因所有主要市场的来客数下滑。
根据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预期麦当劳同店销售下滑0.4%。
该公司净利下滑至12.0亿美元，每股盈余(EPS)为1.26美元，上年同期分别为13.9亿及1.40美元。
整体营收下滑10%至65.0亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。