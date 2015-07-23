东南亚股市：泰股因外资卖超而下跌；越南股市收在逾一周高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷7月23日 - 多数东南亚股市周四下跌，泰国指标股指下滑，马来西亚股指在外资带头抛售之下续跌；但越南股市触及逾一周高点，权重股领涨。
泰国股市 收跌0.2%，报1,444.66点，创下2014年6月2日以来最低收盘位。PTT Exploration and Production 股价下滑0.3%，此前该公司公布季度净利锐减94%。
证交所资料显示，外资在泰股卖超27亿泰铢(7,780万美元)，过去三个交易日亦卖超27亿泰铢。
数据显示，马来西亚股市 收盘下跌0.4%，外资卖超2.69亿马币(7,070万美元)。
越南股市 上涨0.34%，收在632.01点，为7月14日以来最高收盘位。乳品制造商Vinamilk's 股价大涨2.52%，PetroVietnam Gas 劲升3.36%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 384.69 -1.18 -0.31 -6.35 410.77
新加坡 3356.37 -2.80 -0.08 -0.26 3365.15
马来西亚 1722.44 -7.09 -0.41 -2.20 1761.25
泰国 1444.66 -3.18 -0.22 -3.54 1497.67
印尼 4902.85 -3.84 -0.08 -6.20 5226.95
菲律宾 7653.22 17.60 +0.23 +5.85 7230.57
越南 632.01 2.16 +0.34 +15.83 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”