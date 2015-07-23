版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 20:51 BJT

东南亚股市：泰股因外资卖超而下跌；越南股市收在逾一周高点

路透曼谷7月23日 - 多数东南亚股市周四下跌，泰国指标股指下滑，马来西亚股指在外资带头抛售之下续跌；但越南股市触及逾一周高点，权重股领涨。

泰国股市 收跌0.2%，报1,444.66点，创下2014年6月2日以来最低收盘位。PTT Exploration and Production 股价下滑0.3%，此前该公司公布季度净利锐减94%。

证交所资料显示，外资在泰股卖超27亿泰铢(7,780万美元)，过去三个交易日亦卖超27亿泰铢。

数据显示，马来西亚股市 收盘下跌0.4%，外资卖超2.69亿马币(7,070万美元)。

越南股市 上涨0.34%，收在632.01点，为7月14日以来最高收盘位。乳品制造商Vinamilk's 股价大涨2.52%，PetroVietnam Gas 劲升3.36%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 384.69 -1.18 -0.31 -6.35 410.77

新加坡 3356.37 -2.80 -0.08 -0.26 3365.15

马来西亚 1722.44 -7.09 -0.41 -2.20 1761.25

泰国 1444.66 -3.18 -0.22 -3.54 1497.67

印尼 4902.85 -3.84 -0.08 -6.20 5226.95

菲律宾 7653.22 17.60 +0.23 +5.85 7230.57

越南 632.01 2.16 +0.34 +15.83 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐