企业并购：德国出版商Axel Springer准备收购金融时报--德国镜报网站

路透法兰克福7月23日 - 德国镜报网站周四报导引述亲近德国出版商Axel Springer 人士谈话指出，Axel Springer正准备从Pearson 手中收购金融时报(Financial Times)。

报导指出，协商已经进入尾声，结果可能于几小时后出炉，并称直到昨天为止仍有三个买家参与协商。

路透先前报导称，拥有金融时报已经长达近60年的Pearson已决定将金融时报卖给一家“全球性的数码新闻公司”。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)