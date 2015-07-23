企业并购：德国出版商Axel Springer准备收购金融时报--德国镜报网站

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福7月23日 - 德国镜报网站周四报导引述亲近德国出版商Axel Springer 人士谈话指出，Axel Springer正准备从Pearson 手中收购金融时报(Financial Times)。
报导指出，协商已经进入尾声，结果可能于几小时后出炉，并称直到昨天为止仍有三个买家参与协商。
路透先前报导称，拥有金融时报已经长达近60年的Pearson已决定将金融时报卖给一家“全球性的数码新闻公司”。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。