欧洲汇市：英镑下跌，因英国6月零售销售弱于预期

路透伦敦7月23日 - 英镑兑美元和欧元周四下滑，此前英国公布的6月零售意外下滑，在一定程度上拖累英镑表现。近期有迹象显示英国央行接近加息，英镑因此大受提振。

英国统计局周四公布，6月零售销售较前月下滑0.2%，较上年同期增长4.0%，市场预估分别为增长0.3%和增长4.9%。

英镑兑美元 跌至1.5571美元，当日下滑0.3%，数据公布前报1.5656。

欧元 从数据公布前的约0.7017英镑跳升近1%，至0.7066英镑。

英镑兑美元也下跌，因美国数据显示最新一周初请失业金人数降至逾41年来最低水平，扶助美元表现。

“通胀下滑、燃料价格下降和薪资增长等因素应该使英国消费者兜里的钱增多，但他们6月支出情况与这一趋势并不相符，”UFX.com.董事总经理Dennis de Jong说。