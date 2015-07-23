欧元债市：南欧国家公债收益率下滑，因希腊议会通过第二轮改革计划

路透伦敦7月23日 - 意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)周四下跌，此前希腊议会通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。

不过，市场对此反应不大，因投资者仍然很担心希腊政府落实这些改革的能力。

希腊总理齐普拉斯成功控制住了其所在左翼激进联盟党(Syriza)中反对派的对抗，该党派的149个议员中，投票反对该计划或弃权的有36个，该数字低于上周对第一轮改革投票时的39个。

欧盟发言人对希腊议会通过第二轮改革计划表现观迎。欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)三个机构是希腊的债权人。希腊新救助计划正式磋商将在周五进行。

希腊政府希望援助谈判能在8月20日之前完成，届时希腊将要偿还一大笔到期的欧洲央行贷款。官员们表示，一旦就援助方案达成一致，可能在9月或10月进行提前选举。

意大利 、西班牙 和葡萄牙 的10年期公债收益率各下跌4个基点，分别报1.91%、1.96%和2.60%。

德国10年期公债收益率 持平，报0.70%。交易员表示，下周即将到来的大量债务还本付息也扶助压低所有公债的收益率，因预计资金将重新投资到债市中。

希腊出现了回归正常的初步迹象，银行业周一恢复营业，政府并向欧洲央行和国际货币基金组织偿还欠款。欧洲央行还将提供给希腊银行业者紧急流动性援助上限上调9亿欧元。