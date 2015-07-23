欧洲股市：触及一周低位，由Aberdeen AM等企业领跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低0.5%
* Aberdeen Asset Management公布公司消息后股价下跌
* 瑞士信贷盈利好于预期，股价攀升
路透伦敦7月23日 - 欧洲股市周四下滑至一周低位，因包括Aberdeen Asset Management 和英国能源公司SSE 等企业发布最新的公司消息令人失望，拖累股价下挫。
欧股人气也受美国数据打压。美国劳工部周四表示，截至7月18日止当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人至25.5万人，为1973年11月以来最低。 该数据令美国升息的机率上升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.5%，报1,578.65点，盘中跌至逾一周最低，延续周三的跌势。
资产管理公司Aberdeen Asset Management在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，此前Aberdeen表示，在4-6月当季净流出达99亿英镑(155亿美元)，因机构投资者降低在亚洲和新兴市场股市的敞口。
Aberdeen股价急跌7.6%，至逾一年最低，录得两年来最大单日百分比跌幅。
SSE 劲跌5%，此前公司预计今年零售业务盈利将下降。
瑞士信贷 劲升6.2%，为升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股。瑞士信贷周四公布的第二季获利高于市场预期。
分析师表示，部分欧洲企业估值可能对一些投资者而言具吸引力。汤森路透Datastream提供的数据显示，STOXX Europe 600指数 12个月预估市盈率为15.7倍，美股标普500指数市盈率为16.7倍。
德国DAX指数 微幅收低0.07%，报11,512.11点。英国富时FTSE 100指数 收低0.18%，报6,655.01点；法国CAC指数 收涨0.08%，收报5,086.74点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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