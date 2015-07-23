欧洲股市：触及一周低位，由Aberdeen AM等企业领跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%

* Aberdeen Asset Management公布公司消息后股价下跌

* 瑞士信贷盈利好于预期，股价攀升

路透伦敦7月23日 - 欧洲股市周四下滑至一周低位，因包括Aberdeen Asset Management 和英国能源公司SSE 等企业发布最新的公司消息令人失望，拖累股价下挫。

欧股人气也受美国数据打压。美国劳工部周四表示，截至7月18日止当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人至25.5万人，为1973年11月以来最低。 该数据令美国升息的机率上升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.5%，报1,578.65点，盘中跌至逾一周最低，延续周三的跌势。

资产管理公司Aberdeen Asset Management在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，此前Aberdeen表示，在4-6月当季净流出达99亿英镑(155亿美元)，因机构投资者降低在亚洲和新兴市场股市的敞口。

Aberdeen股价急跌7.6%，至逾一年最低，录得两年来最大单日百分比跌幅。

SSE 劲跌5%，此前公司预计今年零售业务盈利将下降。

瑞士信贷 劲升6.2%，为升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股。瑞士信贷周四公布的第二季获利高于市场预期。

分析师表示，部分欧洲企业估值可能对一些投资者而言具吸引力。汤森路透Datastream提供的数据显示，STOXX Europe 600指数 12个月预估市盈率为15.7倍，美股标普500指数市盈率为16.7倍。