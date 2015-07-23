芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，受累于新作合约走疲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月23日 - 美国大豆期货周四走低，受累于新作合约走疲，交易商称，随着东部种植区天气转干，对作物生长状况的担忧缓解。
交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货 下跌1.6%，触及6月30日以来最低。
出口需求疲弱拖累豆粕期货走低，这也重压大豆期货。
美国农业部周四报告称，最近一周出口旧作豆粕总计6.58万吨，新作豆粕为负3.21万吨，其中包括不知名买家取消了5.5万吨订单。
豆油期货也小跌，但8月豆油合约 在周三低位寻获支撑。
8月大豆期货合约 收跌10-3/4美分，报每蒲式耳10.10美元。
8月豆粕合约 收挫4.5美元，报每短吨359.0美元。8月豆油合约 跌0.16美分，报31.19美分。
今日CBOT大豆预估成交量为219,366口，豆粕为127,295口，豆油为87,079口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。