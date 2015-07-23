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市场报道 | 2015年 7月 24日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，受累于新作合约走疲

路透芝加哥7月23日 - 美国大豆期货周四走低，受累于新作合约走疲，交易商称，随着东部种植区天气转干，对作物生长状况的担忧缓解。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货 下跌1.6%，触及6月30日以来最低。

出口需求疲弱拖累豆粕期货走低，这也重压大豆期货。

美国农业部周四报告称，最近一周出口旧作豆粕总计6.58万吨，新作豆粕为负3.21万吨，其中包括不知名买家取消了5.5万吨订单。

豆油期货也小跌，但8月豆油合约 在周三低位寻获支撑。

8月大豆期货合约 收跌10-3/4美分，报每蒲式耳10.10美元。

8月豆粕合约 收挫4.5美元，报每短吨359.0美元。8月豆油合约 跌0.16美分，报31.19美分。

今日CBOT大豆预估成交量为219,366口，豆粕为127,295口，豆油为87,079口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红；审校 利棣儿)

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