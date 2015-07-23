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市场报道 | 2015年 7月 24日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因在跌至三周低位后有技术性买入

路透芝加哥7月23日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周四最后几秒小幅上涨，交易商表示，受技术性和低吸买盘提振，扭转稍早下跌至三周低位的跌势。

投资者也出脱玉米-大豆套利交易，大豆期货<0#S:>下跌超过1%，因交易商卖出大豆，买入玉米期货。

近月9月玉米期货 盘中跌至6月30日来最低3.98-1/2美元后反弹，收升1/2美分，报每蒲式耳4.03-1/4美元。该合约在30日和200日移动均线寻获支撑。

美国农业部表示，最新一周出口销售玉米总计22.34万吨，低于分析师预期，且为2014年9月1日开始的本销售年度最小。

今日CBOT玉米期货成交量预计为238,877口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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