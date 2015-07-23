纽约期市：ICE期棉上涨，因出口销售报告强劲和美元下跌

路透纽约7月23日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周四连升第二天，延续从三个月低点反弹的势态，因出口销售报告强于预期，且美元走弱进一步支撑棉花市场。

“我们返回区间内，”Eastern Trading主席和合伙人Jordan Lea表示，他说，棉花近期测试在持续数月清淡交投中的交投区间的低端，这情况不利空头。“肯定没有人愿意卖出，”Lea说。

周四美国政府报告对市场带来一些提振。报告显示，过去一周美国出售91,500包2014/15年棉花，高于预期，且较上周增加79%，和之前四周均值高64%。

ICE-12月期棉合约 收高0.2美分，或0.3%，结算价报每磅64.74美分，交投区间在64.23-65.28美分。

期货市场总成交量减少1,712口，至11,618口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加415口，至176,182口。

美元指数 下跌0.51%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.11%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)