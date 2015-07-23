韩国数据：7月消费者信心指数反弹，因MERS影响消退

路透首尔7月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国7月消费者信心指数在前月急跌后反弹，显示随着中东呼吸综合症(MERS)的影响消退，该国国内消费可能开始好转。

韩国央行在声明中表示，7月消费者信心指数升至100，6月为99。上月消费者信心指数降至2012年12月来最低水准，因MERS给该国带来了巨大的人力和经济成本。

指数低于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。

韩国央行还表示，7月消费者对未来12个月通胀率的预估中值升至2.6%，为去年4月以来通胀预期首次攀升。6月为2.5%。

逾60%的受访者表示，未来12个月，公用事业支出最可能影响生活成本，之后是住房成本和制成品支出。