美国股市：连续第三日下跌，因企业季报令人失望

* 道指跌至去年底收盘水准以下

* 卡特彼勒季度盈利下降，股价走低

* 道指收低0.7%，标普500指数下滑0.6%，Nasdaq指数跌0.5%

路透7月23日 - 美股周四连续第三日下跌，美国企业公布的季报和财测令人失望，使对公司盈利前景的担忧加重。

道指跌至去年底收盘水准以下，3M 、卡特彼勒 和美国运通 对道指带来最大拖累。

道琼运输类指数 急跌2.1%，20只成份股只有一只收升。Union Pacific 季度获利下降，股价劲跌5.7%，报92.12美元，领跌运输类股，且在标普500指数中跌幅居前。

“第一波大型企业季报充其量只能说是不愠不火，”Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说。

“美元上涨(对企业业绩的影响)已经说过很多遍了，而我认为，国内需求，以及对多数企业而言，哪些能转化为营收增长也让人存疑。”

全球最大建筑和采矿设备制造商卡特彼勒劲跌3.6%，报76.88美元，盘中触及四年低位。卡特彼勒公布，在全球市场经济迟滞的情况下，其主要市场营收下降。

美国运通营收不及预期，股价大跌2.5%，报77.01美元。3M 下调全年财测后，股价急跌3.8%，报149.50美元。

道琼工业指数 收跌119.12点，或0.67%，至17,731.92点；标准普尔500指数 下滑12.00点，或0.57%，至2,102.15点；Nasdaq指数 收低25.36点，或0.49%，至5,146.41点。

在美股收市后，Nasdaq 100 e-mini期货转升，此前亚马逊公布业绩，刺激公司股价在盘后交易中暴涨15%。

在常规交易时段，标普500指数10大类股全数下跌，公用事业指数 和材料股指数 领跌，跌幅均为1.5%。

陶氏化学 大跌5.2%，至47.45美元。陶氏化学公布的业绩强于预期，但警告称，中国需求疲弱。

二季度标普500指数成份股企业的季报有好有坏，汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的公司中，75%的盈利好于分析师预期，仅52%的营收优于预估。StarMine提供的数据显示，标普500指数市盈率为16.9倍，高于14.7倍的10年中值。

美国芯片(晶片)生产商高通 下挫3.8%，至61.78美元，高通周三表示可能将公司分拆。

数据储存产品制造商SanDisk Corp 猛涨17.6%，报63.70美元。SanDisk周三公布的季度盈利较分析师预期多一倍。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,099和965家，比率为2.18:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,908和869家，比率为2.20:1。

有31只标普500指数成份股触及52周新高，40只触及新低；有103只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，143只触及新低。(完)