《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.88 -0.27 -0.32 2154385
京东 34.70 -0.68 -1.92 7756463
新浪 44.18 +1.70 +4.00 2271330
搜狐 46.20 +0.00 +0.00 562730
网易 150.58 +0.41 +0.27 715756
百度 207.63 +1.89 +0.92 3456735
台湾
台湾积体电路 22.31 +0.09 +0.41 2764945
联电 1.79 +0.00 +0.00 188089
日月光 6.14 +0.01 +0.16 473346
硅品精密 6.19 +0.11 +1.80 1206623
和信超媒体 0.68 -0.02 -2.86 168991
友达 3.63 -0.02 -0.55 524363
中华电信 30.59 +0.21 +0.69 21747
台湾国际航电 42.92 +0.09 +0.21 981643
香港
中国移动 64.38 -0.28 -0.43 145766
中国联通 14.54 -0.16 -1.09 126113
中国电信 57.51 -0.98 -1.68 8977
中芯国际 4.82 -0.05 -1.03 3743
电讯盈科 5.61 -0.15 -2.57 278
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”