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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.88 -0.27 -0.32 2154385

京东 34.70 -0.68 -1.92 7756463

新浪 44.18 +1.70 +4.00 2271330

搜狐 46.20 +0.00 +0.00 562730

网易 150.58 +0.41 +0.27 715756

百度 207.63 +1.89 +0.92 3456735

台湾

台湾积体电路 22.31 +0.09 +0.41 2764945

联电 1.79 +0.00 +0.00 188089

日月光 6.14 +0.01 +0.16 473346

硅品精密 6.19 +0.11 +1.80 1206623

和信超媒体 0.68 -0.02 -2.86 168991

友达 3.63 -0.02 -0.55 524363

中华电信 30.59 +0.21 +0.69 21747

台湾国际航电 42.92 +0.09 +0.21 981643

香港

中国移动 64.38 -0.28 -0.43 145766

中国联通 14.54 -0.16 -1.09 126113

中国电信 57.51 -0.98 -1.68 8977

中芯国际 4.82 -0.05 -1.03 3743

电讯盈科 5.61 -0.15 -2.57 278

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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