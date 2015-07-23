澳新经济指标预测--7月24日-7月31日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月27日当周 7月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月29日(三) 2245 新西兰建筑许可 6月 -- 持平 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -- +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -- -0.8% 进口价格 -- -0.2% 7月31日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”