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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 06:14 BJT

****澳新经济指标预测--7月24日-7月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
   
      
    7月20日当周
    
    7月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月27日当周
    
    7月27日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月28日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月29日(三)
    2245 新西兰建筑许可                                6月        --       持平
    
    7月30日(四)
    0130 澳洲建筑许可                                  6月        --      +2.4%
    0130 澳洲出口价格                               第二季        --      -0.8%
             进口价格                                             --      -0.2%
    
    7月31日(五)
    0130 澳洲生产者物价指数(较前季)                 第二季        --      +0.5%
                      (较上年同期)                                --      +0.7%
    0130 澳洲民间部门信贷                              6月        --      +0.5%
             房屋信贷                                             --      +0.5% 
   (完)

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