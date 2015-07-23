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市场报道 | 2015年 7月 24日 星期五 07:36 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月24日-7月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月20日当周

7月24日(五)

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.6 53.6

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 54.6 54.6

7月27日当周

7月27日(一)

-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3

1230 美国耐久财订单 6月 +2.5% -2.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平

扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7

7月28日(二)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5%

(较上年同期) -- -1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%

未经季调房价指数(较前月) -- +1.1%

房价指数(较上年同期) -- +4.9%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6

服务业PMI -- 54.8

1400 美国消费者信心 7月 100.2 101.4

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6

7月29日(三)

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 +0.9% +0.9%

1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%

7月30日(四)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.5% -0.2%

最终销售 -- -0.6%

消费者支出 -- +2.1%

GDP隐性平减指数 +1.3% -0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- -2.0%

7月31日(五)

1230 加拿大GDP(较上月) 5月 -- -0.1%

1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.6% +0.7%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 50.5 49.4

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月终值 94.0 93.3

现况指数 -- 106.0

预期指数 -- 85.2(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 张荻)

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