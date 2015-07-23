英国利率：央行须留意不要太晚升息--MPC委员麦卡弗蒂

“我认为如果明显有理由让我们需慢慢为之，那么我想，我们就得小心不要过晚升息，”麦卡弗蒂接受国际市场新闻社(MNI)访问时说。

麦卡弗蒂和另一位MPC委员威尔(Martin Weale)于2014年下半年一直投票赞成升息，他被广泛视为委员会中的“强硬派”。

他赞同利率终将在远低于过去的水平触顶，但认为很难准确地说那将是什么水平。

英国央行总裁卡尼上周暗示，利率可能在过去平均水平的一半左右，或大约2%时到顶；而即将离任的MPC委员迈尔斯(David Miles)则说，利率可能到3%。

卡尼也曾暗示，可能在年底前后升息。

随着英镑贸易加权指数近来触及七年半高点，麦卡弗蒂呼应卡尼上周的话表示，英镑汇率走强对通胀前景有“重大影响”。

但他补充道：“其实很难准确判定传导效应的确切程度。”